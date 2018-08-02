В Москве трамваи "Витязь-М" перевезли с начала года 30 миллионов пассажиров

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Трамваи нового поколения "Витязь-М" с начала года перевезли более 30 миллионов пассажиров в столице, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Трамваи нового поколения "Витязь-М" с начала года перевезли более 30 миллионов пассажиров. В Москве уже курсирует почти 190 трамваев, а к концу следующего года их станет 300. Инновационный транспорт работает на северо-востоке, востоке, юго-востоке, юге и в центре столицы", — говорится в сообщении.

Добавляется, что каждую неделю инновационные трамваи перевозят более миллиона человек. Кроме того, трамваи "Витязь-М" постоянно выпускают на новые маршруты.

"Москвичи выбирают их из-за удобства и надежности поездок: транспорт оснащен современным оборудованием и полностью адаптирован для комфортного проезда пассажиров, в том числе маломобильных горожан", — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Вагоны "Витязь-М" отличаются бесшумностью и повышенной плавностью хода. Они вмещают до 260 пассажиров. Трамваи оборудованы системой климат-контроля, спутниковой навигацией, камерами видеонаблюдения, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Кроме того, все столичные трамваи нового поколения работают в бестурникетном режиме. Пассажиры могут заходить во все двери и оплачивать проезд с помощью валидаторов в салоне.