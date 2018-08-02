Власти Приморья направили в ГД предложение о жилищных сертификатах сиротам

ВЛАДИВОСТОК, 2 авг — РИА Новости. Администрация Приморья направила в Госдуму и правительство предложение об изменении федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", которое позволит сиротам получать жилищные сертификаты вместо квартир.

Ранее врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил внести поправки в федеральный закон, согласно которым дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут получать единовременную выплату для покупки жилья в собственность.

"Проект разработанного документа содержит предложения по использованию иных форм и способов обеспечения жильем детей-сирот, а именно – жилищных сертификатов. Законопроект уже рассмотрен Законодательным собранием и направлен в Государственную Думу и в правительство РФ", — говорится в сообщении пресс-службы администрации края.

Отмечается, что вице-губернатор региона Ирина Мануйлова вошла в рабочую группу министерства просвещения России для подготовки пакетного решения по внедрению сертификата в Приморье.

Шесть человек 13 июня начали голодовку на центральной площади Владивостока. Все они — сироты, стоящие на очереди на получение квартиры. В мае с ними встречался Тарасенко, он направил предложения в адрес Путина, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, а также министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева о внесении изменений в правила регистрации граждан России. Поправки в закон позволят регистрировать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, там, где они находились до выпуска из детского дома, пока их не обеспечат жильем. На следующий день, 14 июня, сироты прекратили голодовку, согласившись заехать во временное жилье, предоставленное властями.

Позже власти края сообщали, что 50 миллионов рублей выделили на 2018 год из бюджета Приморья на частичную компенсацию найма квартир сиротам. Эта категория граждан сможет получать от 3 до 5 тысяч рублей ежемесячно.