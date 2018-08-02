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Общество

ЧМ-2018: как фанаты добирались до России и на что тратили деньги

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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкФутбол. ЧМ-2018. Матч Россия - ХорватияФутбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия
© РИА Новости / Александр Вильф
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ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Более 600 тысяч туристов из 83 стран мира посетили Россию в период чемпионата мира по футболу, и в среднем каждый пробыл здесь 17 дней.

© РИА Новости / Нина Зотина
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Больше всего туристов было из Южной Кореи, самой популярной авиакомпанией стал "Аэрофлот", перелет из Мексики стал самым дорогим, туризм из Марокко вырос почти на 1200%, а албанские туристы задержались дольше остальных, следует из доклада, полученного РИА Новости от крупнейшего в Азии и одного из ведущих в мире китайского онлайн-турагентства Ctrip и входящего в его состав поисковика авиабилетов и отелей Skyscanner.

В докладе отражены данные по иностранным туристам, посетившим Россию во время чемпионата, который проходил с 14 июня по 15 июля.

Согласно сведениям Skyscanner, во время чемпионата Россию посетили 600 тысяч футбольных фанатов из 83 стран. Больше всего фанатов прибыли из Южной Кореи — 13,4% от общего количества, второе место заняли футбольные болельщики из Германии – 12,4%, тройку лидеров замкнули любители футбола из Испании – 5,2%.

Авиабилеты

Информационные волонтеры составили рейтинг популярности регионов ЧМ-2018
© РИА Новости / Павел Лисицын
Информационные волонтеры составили рейтинг популярности регионов ЧМ-2018
Стоимость авиабилетов с середины июня по середину июля в среднем составляла 600 фунтов (49,2 тысячи рублей).

Самые дорогие перелеты в Россию были из Мексики. В среднем стоимость такого билета составляла около 1,6 тысяч фунтов (131,2 тысячи рублей). Именно мексиканцы раньше всех бронировали билеты, в среднем за 137 дней до поездки, при этом в среднем по миру этот показатель составлял 80 дней.

Второе место по дороговизне заняли авиабилеты из США. Американским любителям футбола пришлось заплатить в среднем 1,2 тысячи фунтов за перелет (98,4 тысячи рублей).

Самой востребованной авиакомпанией во время чемпионата среди фанатов со всего мира стал "Аэрофлот". На него пришлось около 28,6% всех перелетов, второе место заняла компания S7, третье — немецкая Lufthansa. Пятерку замкнули "Уральские авиалинии" и Кorean Air. В десятку лидеров также вошли авиакомпании голландская KLM и Emirates.

Около 99,2% всех туристов бронировали билеты эконом-класса, лишь 0,07% отдали предпочтение бизнес-классу и 0,06% приобрели билеты в первый класс.

Кто дольше всех задержался и на что тратили деньги

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Иностранные туристы в среднем провели около 17 дней в России во время своей поездки на мундиаль. Самый короткий период составил шесть дней, а самый длительный – 45 дней.

Дольше всех задерживались жители Албании (45 дней), Непала (43), Новой Зеландии (35), Канады (34) и Чили (32).

Самым популярным городом среди туристов стала Москва, затем Петербург и Сочи, пятерку замкнули Казань и Екатеринбург. Наиболее посещаемыми туристическими объектами стали Красная площадь, Зимний дворец и Кремль.

Больше всего туристы потратили на билеты на матчи, авиабилеты и гостиницы.

При этом билеты на соревнования стали самой большой статьей расходов. Минимальная стоимость билета на 1/8 финала составила 200 долларов (12,5 тысяч рублей), на 1/4 – 314 долларов (19,7 тысяч рублей), а на финал — минимум 500 долларов (31,3 тысячи рублей). Самый дорогой билет на финальный матч стоил 1,2 тысячи долларов (75,3 тысячи рублей).

Самыми популярными командами среди фанатов были сборные Португалии, Аргентины и Германии.

Интересным образом сказался чемпионат на динамике въездного туризма в Россию. Согласно данным доклада, во время чемпионата количество туристов из Марокко в Россию увеличилось на 1186% по сравнению с тем же периодом прошлого года, из Мексики на 843%, из Колумбии на 816%, из Бразилии на 688%, а из Египта – на 475%.

Китайские фанаты

Награждение победителей ЧМ-2018 по футболу. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Из 600 тысяч иностранных туристов, посетивших Россию во время ЧМ, 40 тысяч были гражданами Китая — в десять раз больше, чем китайских фанатов, посетивших четыре года назад чемпионат в Бразилии.

Согласно данным Crip, китайские туристы во время своей поездки в среднем потратили 13 дней в России. При этом больше всего билетов в Россию было продано из Пекина и Шанхая. Китайские фанаты во время своего пребывания в России также посещали экскурсии на Красную площадь, в Зимний дворец и Кремль и делали покупки в магазинах duty free.

Китайские туристы продемонстрировали большую любовь к комфорту во время перелета в России по сравнению с "коллегами" из других стран. Так, эконом-классом воспользовались 97,8%, бизнес-классом – 1,7%, а первым классом – 0,3%, что значительно выше, чем в среднем по миру.

Абсолютное большинство китайских фанатов – 77,2% совершили поездку в Россию в одиночестве, лишь 16,5% в сопровождении спутника.

Во время чемпионата жители Китая, родившиеся в 1980-1990-х годах, больше всего искали в интернет-поисковиках информацию о футбольных звездах — таких как Киллиан Мбаппе, Неймар, Кристиану Роналду и Лионель Месси.

Представителей более старшего поколения, родившихся в 1960-1970-х, больше интересовали рестораны в Петербурге, карта метро Москвы и футбольный стадион в Сочи.

Наиболее частные запросы, которые вводили мужчины в поисковиках во время чемпионата мира: "футбольные матчи", "звезды футбола", "русские красавицы", "путешествия" и "боевая нация" (так в Китае называют россиян). Тем временем китайских женщин интересовали такие темы как шоппинг, туризм и экзотическая еда.

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