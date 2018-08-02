ЧМ-2018: как фанаты добирались до России и на что тратили деньги

ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Более 600 тысяч туристов из 83 стран мира посетили Россию в период чемпионата мира по футболу, и в среднем каждый пробыл здесь 17 дней.

Больше всего туристов было из Южной Кореи, самой популярной авиакомпанией стал "Аэрофлот", перелет из Мексики стал самым дорогим, туризм из Марокко вырос почти на 1200%, а албанские туристы задержались дольше остальных, следует из доклада, полученного РИА Новости от крупнейшего в Азии и одного из ведущих в мире китайского онлайн-турагентства Ctrip и входящего в его состав поисковика авиабилетов и отелей Skyscanner.

В докладе отражены данные по иностранным туристам, посетившим Россию во время чемпионата, который проходил с 14 июня по 15 июля.

Согласно сведениям Skyscanner, во время чемпионата Россию посетили 600 тысяч футбольных фанатов из 83 стран. Больше всего фанатов прибыли из Южной Кореи — 13,4% от общего количества, второе место заняли футбольные болельщики из Германии – 12,4%, тройку лидеров замкнули любители футбола из Испании – 5,2%.

Авиабилеты

Стоимость авиабилетов с середины июня по середину июля в среднем составляла 600 фунтов (49,2 тысячи рублей).

Самые дорогие перелеты в Россию были из Мексики. В среднем стоимость такого билета составляла около 1,6 тысяч фунтов (131,2 тысячи рублей). Именно мексиканцы раньше всех бронировали билеты, в среднем за 137 дней до поездки, при этом в среднем по миру этот показатель составлял 80 дней.

Второе место по дороговизне заняли авиабилеты из США. Американским любителям футбола пришлось заплатить в среднем 1,2 тысячи фунтов за перелет (98,4 тысячи рублей).

Самой востребованной авиакомпанией во время чемпионата среди фанатов со всего мира стал "Аэрофлот". На него пришлось около 28,6% всех перелетов, второе место заняла компания S7, третье — немецкая Lufthansa. Пятерку замкнули "Уральские авиалинии" и Кorean Air. В десятку лидеров также вошли авиакомпании голландская KLM и Emirates.

Около 99,2% всех туристов бронировали билеты эконом-класса, лишь 0,07% отдали предпочтение бизнес-классу и 0,06% приобрели билеты в первый класс.

Кто дольше всех задержался и на что тратили деньги

Иностранные туристы в среднем провели около 17 дней в России во время своей поездки на мундиаль. Самый короткий период составил шесть дней, а самый длительный – 45 дней.

Дольше всех задерживались жители Албании (45 дней), Непала (43), Новой Зеландии (35), Канады (34) и Чили (32).

Самым популярным городом среди туристов стала Москва, затем Петербург и Сочи, пятерку замкнули Казань и Екатеринбург. Наиболее посещаемыми туристическими объектами стали Красная площадь, Зимний дворец и Кремль.

Больше всего туристы потратили на билеты на матчи, авиабилеты и гостиницы.

При этом билеты на соревнования стали самой большой статьей расходов. Минимальная стоимость билета на 1/8 финала составила 200 долларов (12,5 тысяч рублей), на 1/4 – 314 долларов (19,7 тысяч рублей), а на финал — минимум 500 долларов (31,3 тысячи рублей). Самый дорогой билет на финальный матч стоил 1,2 тысячи долларов (75,3 тысячи рублей).

Самыми популярными командами среди фанатов были сборные Португалии, Аргентины и Германии.

Интересным образом сказался чемпионат на динамике въездного туризма в Россию. Согласно данным доклада, во время чемпионата количество туристов из Марокко в Россию увеличилось на 1186% по сравнению с тем же периодом прошлого года, из Мексики на 843%, из Колумбии на 816%, из Бразилии на 688%, а из Египта – на 475%.

Китайские фанаты

Из 600 тысяч иностранных туристов, посетивших Россию во время ЧМ, 40 тысяч были гражданами Китая — в десять раз больше, чем китайских фанатов, посетивших четыре года назад чемпионат в Бразилии.

Согласно данным Crip, китайские туристы во время своей поездки в среднем потратили 13 дней в России. При этом больше всего билетов в Россию было продано из Пекина и Шанхая. Китайские фанаты во время своего пребывания в России также посещали экскурсии на Красную площадь, в Зимний дворец и Кремль и делали покупки в магазинах duty free.

Китайские туристы продемонстрировали большую любовь к комфорту во время перелета в России по сравнению с "коллегами" из других стран. Так, эконом-классом воспользовались 97,8%, бизнес-классом – 1,7%, а первым классом – 0,3%, что значительно выше, чем в среднем по миру.

Абсолютное большинство китайских фанатов – 77,2% совершили поездку в Россию в одиночестве, лишь 16,5% в сопровождении спутника.

Во время чемпионата жители Китая, родившиеся в 1980-1990-х годах, больше всего искали в интернет-поисковиках информацию о футбольных звездах — таких как Киллиан Мбаппе, Неймар, Кристиану Роналду и Лионель Месси.

Представителей более старшего поколения, родившихся в 1960-1970-х, больше интересовали рестораны в Петербурге, карта метро Москвы и футбольный стадион в Сочи.

Наиболее частные запросы, которые вводили мужчины в поисковиках во время чемпионата мира: "футбольные матчи", "звезды футбола", "русские красавицы", "путешествия" и "боевая нация" (так в Китае называют россиян). Тем временем китайских женщин интересовали такие темы как шоппинг, туризм и экзотическая еда.