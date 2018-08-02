МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Ирина Халецкая. Врач центральной больницы в поселке Емельяново Красноярского края отключил от аппарата вентиляции легких 86-летнюю пациентку, которой потребовалась срочная реанимация. Пенсионерка скончалась. Возбуждено дело, реаниматологу грозит до трех лет тюрьмы и отстранение от врачебной деятельности на такой же срок. Это не первый случай, когда медики в силу разных обстоятельств отказываются спасать пациентов.
Портить план
Инцидент с 86-летней пациенткой произошел еще 13 апреля, но следственные органы предали его огласке только сейчас. Известно, что той ночью врач, находясь на дежурстве, не пришел в палату к больной, хотя аппаратура подала сигнал об остановке сердца.
При этом, по версии следствия, реаниматолог дал указание медсестре отключить аппарат искусственной вентиляции легких. Пациентка умерла, а врач внес в историю болезни отметку о том, что он якобы до последнего пытался реанимировать ее, но безуспешно.
Пока следователи не говорят о том, какой был диагноз и могла ли реанимация спасти больную. Неизвестно также, кто проинформировал силовиков о действиях врача. В больнице от комментариев воздержались: главврача не было на месте, а в отделении скорой помощи предложили перезвонить на следующий день.
В последние полгода СМИ сообщали о нескольких случаях, когда медики отказывались не только реанимировать больных, но и просто госпитализировать. В конце июня в Ямало-Ненецком автономном округе бригада скорой из Нижнего Уренгоя не хотела везти в реанимацию 92-летнего пенсионера, председателя местного совета ветеранов Владимира Николенко, ссылаясь на нежелание портить статистику возможной смертью пациента в машине.
В конечном итоге Николенко все же доставили в больницу, уже без сознания. Состояние ветерана до сих пор стабильно тяжелое. Он вышел из искусственной комы и может говорить. После публикаций в СМИ сотрудники прокуратуры провели проверку больницы, выявили нарушения. Известно, что отказ в эвакуации больного выездной бригаде согласовала исполняющая обязанности главврача станции скорой помощи, которая затем предложила фельдшерам написать заявление об увольнении по собственному желанию, что они и сделали. О том, как за это ответит руководство, не сообщается. Однако следователи готовятся возбудить уголовное дело.
Когда нет смысла
Конституция России запрещает произвольное лишение жизни человека — эвтаназию. Однако реанимационные мероприятия могут прекратить и на вполне законных основаниях. Во-первых, если признают их абсолютно бесперспективными. В законе определены всего три такие ситуации: неэффективность реанимации в течение 30 минут, отсутствие у новорожденного сердцебиения по истечении десяти минут с начала проведения реанимации и констатация смерти человека на основании гибели головного мозга.
Во-вторых, врач не обязан проводить реанимацию, если пациент находится в состоянии клинической смерти на фоне прогрессирования неизлечимых заболеваний или травм, несовместимых с жизнью. Главное условие — должен быть зафиксирован момент гибели мозга или биологическая смерть.
Растягивание страданий© Фото из личного архива семьи Николенко
Пользователи в группе "Я живу в Красноярске" утверждают, что в Емельяновской ЦБ, где умерла 86-летняя бабушка, неоказание помощи случалось и раньше. В особенности это касается пожилых пациентов. Красноярцы также предположили, что аппарат вентиляции легких, к которому была подключена больная, понадобился кому-то другому, у кого было больше шансов выжить.
"Я видела таких несчастных стариков, к которым дети являются стабильно раз в месяц — взять у доктора бумажку о нахождении старика в стационаре, чтобы по ней забрать пенсию. Больше старик не интересен. Но видели ли вы пролежни, образующиеся из-за сопутствующих заболеваний, будь то диабет, ожирение, делающих невозможным их заживление, до самых костей? И это адская боль. И никакие обезболивающие ее не берут. В итоге старики плачут на аппаратах искусственной вентиляции легких от этой боли", — написала медик, работающая в регионе.
Врачи сталкиваются и с другими случаями, не подпадающими под нормы закона. В частности, речь идет о пожилых пациентах с тяжелой стадией болезни. Медперсонал берет на себя ответственность не оказывать им помощь, чтобы они меньше мучились.
"Подразумевается, что это онкология или, например, старческая деменция, но опять же все на уровне рекомендаций. Как показывает практика, в суде это трактуют по-разному. В законе не прописан четкий алгоритм. Скажем, если у пациента глубокая деменция — как ее оценить? По каким шкалам? Кто должен это делать? Невролог или кто-то еще? То же самое касается онкологии. В частности, если человек находится в хосписе, его реанимировать не будут. А если умирающего привезли в больницу родственники и настаивают на реанимации, то, возможно, человеку просто продлеваются мучения. Закон в этом плане не дает четких установок", — делится мнением Кузьмин.
Затрагивая этическую сторону проблемы, реаниматолог обратил внимание на то, что в первые три года работы врач реанимирует абсолютно всех, а потом происходит перелом: есть больные, для которых реанимация — продлевание страданий. "Мучаются и родные, плюс ко всему пациент занимает койку, тратит ресурсы, что тоже немаловажно, как бы цинично это ни звучало. В среднем один день в реанимации равен пяти дням в отделении. Реанимации переполнены, и порой действительно возникает дилемма: поместить на аппарат искусственной вентиляции легких того, кого еще можно спасти, или же продлевать страдания безнадежно больного? В этом случае отказ — это не эвтаназия", — резюмирует эксперт.