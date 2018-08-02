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Общество

В Красноярске врач отказался реанимировать 86-летнюю бабушку

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© Depositphotos / PongMojiПожилая пациентка в больницеПожилая пациентка в больнице
© Depositphotos / PongMoji

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Ирина Халецкая. Врач центральной больницы в поселке Емельяново Красноярского края отключил от аппарата вентиляции легких 86-летнюю пациентку, которой потребовалась срочная реанимация. Пенсионерка скончалась. Возбуждено дело, реаниматологу грозит до трех лет тюрьмы и отстранение от врачебной деятельности на такой же срок. Это не первый случай, когда медики в силу разных обстоятельств отказываются спасать пациентов.

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Инцидент с 86-летней пациенткой произошел еще 13 апреля, но следственные органы предали его огласке только сейчас. Известно, что той ночью врач, находясь на дежурстве, не пришел в палату к больной, хотя аппаратура подала сигнал об остановке сердца.

При этом, по версии следствия, реаниматолог дал указание медсестре отключить аппарат искусственной вентиляции легких. Пациентка умерла, а врач внес в историю болезни отметку о том, что он якобы до последнего пытался реанимировать ее, но безуспешно.

Пока следователи не говорят о том, какой был диагноз и могла ли реанимация спасти больную. Неизвестно также, кто проинформировал силовиков о действиях врача. В больнице от комментариев воздержались: главврача не было на месте, а в отделении скорой помощи предложили перезвонить на следующий день.

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В последние полгода СМИ сообщали о нескольких случаях, когда медики отказывались не только реанимировать больных, но и просто госпитализировать. В конце июня в Ямало-Ненецком автономном округе бригада скорой из Нижнего Уренгоя не хотела везти в реанимацию 92-летнего пенсионера, председателя местного совета ветеранов Владимира Николенко, ссылаясь на нежелание портить статистику возможной смертью пациента в машине.

В конечном итоге Николенко все же доставили в больницу, уже без сознания. Состояние ветерана до сих пор стабильно тяжелое. Он вышел из искусственной комы и может говорить. После публикаций в СМИ сотрудники прокуратуры провели проверку больницы, выявили нарушения. Известно, что отказ в эвакуации больного выездной бригаде согласовала исполняющая обязанности главврача станции скорой помощи, которая затем предложила фельдшерам написать заявление об увольнении по собственному желанию, что они и сделали. О том, как за это ответит руководство, не сообщается. Однако следователи готовятся возбудить уголовное дело.

Когда нет смысла

Конституция России запрещает произвольное лишение жизни человека — эвтаназию. Однако реанимационные мероприятия могут прекратить и на вполне законных основаниях. Во-первых, если признают их абсолютно бесперспективными. В законе определены всего три такие ситуации: неэффективность реанимации в течение 30 минут, отсутствие у новорожденного сердцебиения по истечении десяти минут с начала проведения реанимации и констатация смерти человека на основании гибели головного мозга.

Во-вторых, врач не обязан проводить реанимацию, если пациент находится в состоянии клинической смерти на фоне прогрессирования неизлечимых заболеваний или травм, несовместимых с жизнью. Главное условие — должен быть зафиксирован момент гибели мозга или биологическая смерть.

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Владимир Николенко с дочерью Людмилой
© Фото из личного архива семьи Николенко
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Пользователи в группе "Я живу в Красноярске" утверждают, что в Емельяновской ЦБ, где умерла 86-летняя бабушка, неоказание помощи случалось и раньше. В особенности это касается пожилых пациентов. Красноярцы также предположили, что аппарат вентиляции легких, к которому была подключена больная, понадобился кому-то другому, у кого было больше шансов выжить.

"Я видела таких несчастных стариков, к которым дети являются стабильно раз в месяц — взять у доктора бумажку о нахождении старика в стационаре, чтобы по ней забрать пенсию. Больше старик не интересен. Но видели ли вы пролежни, образующиеся из-за сопутствующих заболеваний, будь то диабет, ожирение, делающих невозможным их заживление, до самых костей? И это адская боль. И никакие обезболивающие ее не берут. В итоге старики плачут на аппаратах искусственной вентиляции легких от этой боли", — написала медик, работающая в регионе.

Врачи сталкиваются и с другими случаями, не подпадающими под нормы закона. В частности, речь идет о пожилых пациентах с тяжелой стадией болезни. Медперсонал берет на себя ответственность не оказывать им помощь, чтобы они меньше мучились.

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Анестезиолог-реаниматолог, председатель Санкт-Петербургской территориальной организации профсоюза медицинских работников "Действие" Максим Кузьмин рассказал корреспонденту РИА Новости, что в действующей редакции закона о здравоохранении однозначно не расшифровано, какие именно заболевания являются основанием для отказа в реанимации.

"Подразумевается, что это онкология или, например, старческая деменция, но опять же все на уровне рекомендаций. Как показывает практика, в суде это трактуют по-разному. В законе не прописан четкий алгоритм. Скажем, если у пациента глубокая деменция — как ее оценить? По каким шкалам? Кто должен это делать? Невролог или кто-то еще? То же самое касается онкологии. В частности, если человек находится в хосписе, его реанимировать не будут. А если умирающего привезли в больницу родственники и настаивают на реанимации, то, возможно, человеку просто продлеваются мучения. Закон в этом плане не дает четких установок", — делится мнением Кузьмин.

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© РИА Новости / Варвара Гертье
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Комментируя смерть 86-летней бабушки из Красноярского края, собеседник агентства уточнил, что врач, написав протокол о якобы проведенной реанимации, по сути, сам же и признал, что она была необходима. "В этом деле нужно разбираться предметно. Какой был диагноз, какие условия в больнице и так далее. Во всяком случае, если врач был уверен, что реанимация не нужна, он так и должен был писать, опираясь на диагноз", — считает специалист.

Затрагивая этическую сторону проблемы, реаниматолог обратил внимание на то, что в первые три года работы врач реанимирует абсолютно всех, а потом происходит перелом: есть больные, для которых реанимация — продлевание страданий. "Мучаются и родные, плюс ко всему пациент занимает койку, тратит ресурсы, что тоже немаловажно, как бы цинично это ни звучало. В среднем один день в реанимации равен пяти дням в отделении. Реанимации переполнены, и порой действительно возникает дилемма: поместить на аппарат искусственной вентиляции легких того, кого еще можно спасти, или же продлевать страдания безнадежно больного? В этом случае отказ — это не эвтаназия", — резюмирует эксперт.

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