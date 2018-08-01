Онищенко прокомментировал идею об изменении системы школьных оценок

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пересмотр системы школьных оценок следует рассматривать в комплексе образовательных изменений и без отрыва от них, считает первый зампред комитета Госдумы по образованию Геннадий Онищенко.

Ранее газета "Известия" писала, что Рособрнадзор и другие профильные ведомства обсуждают возможность пересмотра системы школьных оценок.

"Мне кажется, в отрыве от всего, просто изменение балльной системы без изменений там программ, без изменений методик образования, без внедрения образовательного стандарта… это будет процесс ради процесса. А вот если это (изменение) в комплексе образовательном (реализовать), то тогда, наверное, можно корректировать и балльность, преследуя цель — более точное оценивание знаний", — сказал РИА Новости Онищенко.