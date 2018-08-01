Власти Москвы подготовили тест о "правде" и "мифах" оказания первой помощи

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы совместно со станцией скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова подготовил тест, в котором горожанам предлагают проверить знания правил оказания первой медицинской помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в среду.
Ссылку на тест горожане смогут найти на главной странице официального сайта департамента здравоохранения mosgorzdrav.ru.
Так, например, горожанам предстоит ответить на вопросы о том, можно ли обрабатывать открытую рану йодом, и правда ли, что при высокой температуре нужно закутаться одеялом и "пропотеть".