Власти Москвы подготовили тест о "правде" и "мифах" оказания первой помощи

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы совместно со станцией скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова подготовил тест, в котором горожанам предлагают проверить знания правил оказания первой медицинской помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в среду.

"При серьезных заболеваниях и травмах только врач может поставить диагноз и вылечить пациента. Но бывает, что человеку приходится действовать самостоятельно, чтобы оказать первую помощь пострадавшему. И в таких случаях знания правил оказания первой помощи действительно может спасти жизнь. Мы предлагаем проверить себя на знание правил оказания первой помощи, ответив на несколько вопросов", — сообщили в пресс-службе.

Ссылку на тест горожане смогут найти на главной странице официального сайта департамента здравоохранения mosgorzdrav.ru.

Так, например, горожанам предстоит ответить на вопросы о том, можно ли обрабатывать открытую рану йодом, и правда ли, что при высокой температуре нужно закутаться одеялом и "пропотеть".