Морскую воду в районе Сочи признали безопасной для купания

СОЧИ, 1 авг – РИА Новости. Все пробы морской воды в районе Сочи соответствуют гигиеническим нормативам, случаев заболеваемости, связанных с купанием в морской воде, выявлено не было, сообщает администрация города со ссылкой на Роспотребнадзор.

По информации мэрии, в период купального сезона сотрудники санитарно-эпидемиологической службы отбирают пробы морской воды со всех пляжей Сочи раз в 10 дней.

"С начала этого сезона было сделано более 2350 проб. Образцы исследуются на микробиологические, паразитологические, санитарно-химические и вирусологические показатели. С уверенностью можно сказать, что все пробы соответствуют гигиеническим нормативам. Случаев заболеваемости, связанных с купанием в морской воде, в Сочи выявлено не было", — цитирует мэрия главного специалиста территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Сочи Ринат Аминев.

Уточняется, что во избежание заболеваний жителям и гостям курорта необходимо соблюдать правила личной гигиены: часто мыть руки, не покупать продукты сомнительного качества на пляжах, избегать нахождения на солнце с полудня до 16:00.