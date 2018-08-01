Москалькова взяла под контроль ситуацию на руднике в Забайкалье

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова взяла под личный контроль инцидент на Дарасунском руднике в Забайкалье, где работники объявили голодовку из-за задержек заработной платы, говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

Перебои с зарплатой на предприятии, которое прежний собственник "Южуралзолото" после акций протеста шахтеров продал компании "Урюмкан" в 2017 году, начались в январе, полностью выплаты прекратились в мае. Долги перед коллективом составляли порядка 35 миллионов рублей. В отношении руководства рудника возбуждено два административных производства за невыплату зарплаты.

Ранее работу приостановили 92 сотрудника ООО "Дарасунский рудник", более 80 из них объявили голодовку 24 июля, 11 из них были госпитализированы. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата СК РФ ход проверки по данному факту. Акция протеста была приостановлена после выплаты шахтерам денег за май, 30 июля Роструд заявил о выплате задержанной зарплаты за июнь. Ситуация с задолженностью по зарплате перед шахтерами остается на контроле Федеральной службы по труду и занятости.

"Я надеюсь, что объявленная голодовка не нанесла вред здоровью сотрудников рудника и что ситуация нормализуется в ближайшее время. Буду держать ее на личном контроле", — приводятся в сообщении слова Москальковой.

В сообщении отмечается, что омбудсмен после публикаций СМИ о голодовке также направила запросы прокурору и губернатору Забайкальского края о необходимости "проверить обстоятельства, вследствие которых шахтеры золотодобывающего предприятия вынуждены прибегнуть к протестной акции, принять меры по снижению социальной напряженности", а также сообщить ей о полученных результатах.