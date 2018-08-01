"Коммунисты России" выступили против изменения системы оценок в школах

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. "Коммунисты России" выступили против отказа от пятибалльной системы оценок в школах, так как метод хорошо себя зарекомендовал, сообщает пресс-служба партии в среду.

Ранее газета "Известия" сообщила, что в России могут пересмотреть систему школьных оценок и отказаться от пятибалльной системы.

"Сегодня объявили, что в министерстве образования намерены отказаться от системы пятибалльной оценки в российских школах… Ни в коем случае нельзя вносить здесь никаких изменений, которые просто запутают и учеников, и учителей, и родителей. Не будут знать дома, за какую оценку похвалить, а за какую — пожурить, мягко говоря", — приводит пресс-служба партии слова заместителя председателя ЦК КПКР Сергея Малинковича.

Зампред партии считает, что пятибалльная система образования хорошо зарекомендовала себя, в связи с чем метод не нуждается в переменах.

"Хотят отнять у ребятишек заветную пятерку в дневнике. В СССР мы сумели вырастить многие поколения знающих и трудолюбивых людей, основываясь на пятибалльной системе оценок. К этому привыкли в нашей стране, привыкли в семьях. Все без лишних слов понимают: пятерка — молодец, схватил пару — плохо", — цитирует пресс-служба слова Малинковича.