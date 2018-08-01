Глава Крыма назвал ситуацию вокруг набережной Коктебеля абсурдной

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал необоснованной и абсурдной позицию депутатов Феодосийского горсовета, которые тормозят вопрос передачи в собственность республики участка набережной поселка Коктебель.

Ранее генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что депутаты Феодосийского горсовета отказываются передавать участок набережной в собственность республики, без чего невозможна ее реконструкция. Киселев считает, что если выход из ситуации не будет найден, то вопрос по набережной нужно вынести на поселковый референдум.

"Считаю необоснованным и абсурдным решение депутатов Феодосийского городского совета, которые, несмотря на мое поручение, тормозят вопрос передачи в собственность республики Крым участка набережной Коктебеля для ее реконструкции в рамках ФЦП. Это решение ставит под угрозу сроки реализации федеральной целевой программы в поселке. Только вдумайтесь: государство выделяет на благоустройство Коктебеля более 4 миллиардов рублей, а на уровне местной власти возникают препятствия и возражения. Это верх цинизма. Видимо, кому-то очень не хочется терять прибыль от незаконных торговых точек, расположенных на набережной", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Глава Крыма предупредил глав администрации и муниципального образования городского округа Феодосия о персональной ответственности за последствия принятых решений.

"Если ситуация не изменится на этой неделе, я буду вынужден в понедельник выйти из отпуска и лично приехать в Феодосию. Мы определим все незаконные объекты на набережной Коктебеля, выясним, кому эти объекты принадлежат, имеют ли они отношение к местным депутатам, которые саботировали процесс передачи участка в собственность республики, осветим всё в прессе и сделаем оргвыводы", — пообещал Аксенов.

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