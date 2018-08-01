Эксперт оценил идею о переходе России на другую систему школьных оценок

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Масштабный переход всей страны на другую систему школьных оценок должен приниматься только после очень долгой, тщательной проработки, считает научный руководитель лицея РАНХиГС Антон Молев.

Ранее газета "Известия" писала, что Рособрнадзор и другие профильные ведомства обсуждают возможность пересмотра системы школьных оценок.

"На самом деле спорам об ограниченности возможности пятибалльной шкалы оценивания уже очень много даже не лет, а десятков лет. И попытки применить другие механизмы в экспериментальном порядке принимались. Что касается масштабного перехода всей страны на иную систему, (например) на 12-ти балльную систему, то без всякого сомнения, такое решение должно приниматься исключительно только после очень долгой, тщательной проработки", — сказал РИА Новости Молев.

Также он добавил, что такого рода изменения должны идти в ногу с другими инструментами оценки.

"Это не панацея сама по себе или не ключевая проблема, существующая в системе образования. Надо понимать во имя чего, ради каких целей результатов от их изменений мы ожидаем… Лишь один аспект не влияет в целом на результат", — заключил Молев.