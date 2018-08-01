В Подмосковье пенсионерам на ж/д станциях помогают перекодировать соцкарты

ЛЮБЕРЦЫ (Московская область), 1 авг — РИА Новости. Дежурство на железнодорожных станциях специальных сотрудников, которые помогают жителям Подмосковья перекодировать социальные карты для бесплатного проезда на электричках, организовали местные власти, сообщил журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Ранее сообщалось, что пенсионеры Москвы и Подмосковья со среды смогут воспользоваться правом на бесплатный проезд на поездах пригородного железнодорожного сообщения. Соответствующее решение приняли мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"1 августа — очень важный день для наших пенсионеров, потому что они получили право ездить бесплатно на железнодорожном транспорте. Сегодня мы проконтролировали, посмотрели, как работает перекодировка социальной карты. Все, слава богу, организовано, специальных сотрудников выделили на железнодорожных станциях, которые подсказывают, упрощают всю процедуру", — сказал Воробьев.