Европейский университет в Петербурге успешно прошел проверку Рособрнадзора

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг — РИА Новости. Европейский университет в Санкт-Петербурге, в четвертый раз направивший в Рособрнадзор документы для оформления образовательной лицензии, успешно прошел проверку ведомства и ждет соответствующего приказа в срок до 6 сентября, сообщила РИА Новости в среду руководитель аппарата ректора Европейского университета Алла Самолетова.

Арбитраж Петербурга в марте 2017 года аннулировал лицензию Европейского университета в Петербурге по иску Рособрнадзора. Позднее в июле вуз сам обратился в федеральное образовательное ведомство с заявлением об аннулировании образовательной лицензии, чтобы оформить новую. В начале августа действие лицензии Европейского университета было прекращено, одновременно вуз подал заявку на новую.

В конце сентября в вуз поступило электронное уведомление Рособрнадзора об отказе в выдаче образовательной лицензии, а в декабре 2017 года на основании последней проверки со стороны Рособрнадзора университет получил отказ в третий раз. После этого университет проиграл в двух инстанциях спор с Рособрнадзором с требованием отмены акта этой проверки, а также приказа об очередном отказе в выдаче лицензии. В июле 2018 года вуз в четвертый раз направил в образовательное ведомство документы для оформления лицензии.

"Выездная внеплановая проверка длилась два дня, и сегодня мы получили акт проверки с экспертными заключениями. Никаких нарушений в ходе проверки не выявлено. Это означает, что мы полностью соответствуем лицензионным требованиям", — сказала Самолетова.

По ее словам, вуз ожидает приказа Рособрнадзора, касающегося образовательной лицензии, "в пределах до 6 сентября".

Европейский университет в Санкт-Петербурге был учрежден в 1994 году и начал свою работу в 1996 году как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам (антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика). В состав учредителей Европейского университета входят, в частности, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.