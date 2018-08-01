Рособрнадзор пояснил необходимость проверки Европейского университета

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Выездная проверка является одним из этапов процедуры получения вузом лицензии на ведение образовательной деятельности, на основе акта проверки будет подготовлен приказ Рособрнадзора, в котором будет указано окончательное решение, сообщили в пресс-службе ведомства на запрос о решении по госаккредитации Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Ранее руководитель аппарата ректоров Европейского университета Алла Самолетова сообщила РИА Новости, что Европейский университет в Санкт-Петербурге, в четвертый раз направивший в Рособрнадзор документы для оформления образовательной лицензии, успешно прошел выездную внеплановую проверку ведомства и ждет соответствующего приказа в срок до 6 сентября.

"Выездная проверка является одним из этапов процедуры получения вузом лицензии на ведение образовательной деятельности. На основе акта проверки будет подготовлен приказ Рособрнадзора, в котором будет указано окончательное решение. Процедура рассмотрения заявки на получение лицензии занимает не более 45 рабочих дней с момента принятия документов в работу. Заявка на предоставление лицензии была подана Европейским университетом в Санкт-Петербурге 4 июля", — сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Арбитраж Петербурга в марте 2017 года аннулировал лицензию Европейского университета в Петербурге по иску Рособрнадзора. Позднее в июле вуз сам обратился в федеральное образовательное ведомство с заявлением об аннулировании образовательной лицензии, чтобы оформить новую. В начале августа действие лицензии Европейского университета было прекращено, одновременно вуз подал заявку на новую.

В конце сентября в вуз поступило электронное уведомление Рособрнадзора об отказе в выдаче образовательной лицензии, а в декабре 2017 года на основании последней проверки со стороны Рособрнадзора университет получил отказ в третий раз. После этого университет проиграл в двух инстанциях спор с Рособрнадзором с требованием отмены акта этой проверки, а также приказа об очередном отказе в выдаче лицензии. В июле 2018 года вуз в четвертый раз направил в образовательное ведомство документы для оформления лицензии.