Шестьдесят израильтян получили право бесплатно обучаться в российских вузах

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 авг – РИА Новости. Шестьдесят молодых людей из Израиля получили право бесплатно обучаться в российских вузах. О завершившемся отборе претендентов на обучение в России РИА Новости рассказал директор Российского культурного центра в Тель-Авиве Денис Пархомчук.

Из 15 тысяч квот для иностранцев на обучение за счет федерального бюджета Израилю предоставлено 60 мест, хотя желающих учиться в России оказалось гораздо больше, сообщил Пархомчук.

Свыше 200 человек приняли участие в конкурсе, который был открыт для всех желающих. "Мы выбирали будущих студентов для российских вузов прежде всего на основе высоких оценок и личных интервью", — уточнил директор центра.

По словам Пархомчука, абитуриенты из Израиля уже прошли три этапа отбора – в РКЦ, в главном офисе Россотрудничества в Москве, их кандидатуры также рассмотрены в Министерстве науки и высшего образования РФ. Ожидается, что в самое ближайшее время министерство вынесет вердикт по их зачислению — даст "добро" на поездку в Россию на учебу. Самые популярные направления, которые выбрали израильтяне, — это медицина и инженерные специальности. Среди городов – прежде всего Москва и Санкт-Петербург.

"Традиционно, как повелось еще с советских времен, больше других стремятся на обучение в Россию арабы, которые живут в Израиле и имеют израильское гражданство, — заметил собеседник агентства. — Но в последнее время все больше русскоязычных ребят и коренных израильтян стали интересоваться российскими дипломами. Они выбирают в основном творческие профессии – хотят получить кинематографическое, театральное и даже цирковое образование", — сказал директор РКЦ.

Он поделился еще одним наблюдением. "Русскоязычные ребята выбрали в основном города, где остались их родственники, или откуда они приехали вместе с родителями. И мы предоставили такую возможность. Местом их обучения будут Воронеж, Ростов, а также вузы других российских городов".

Пархомчук выразил уверенность, что 99% из отобранных РКЦ для обучения вернутся в Израиль, чтобы реализовать полученные знания. "В Израиле есть процедура признания российских дипломов, так что проблем с профессиональной деятельностью у новоиспеченных специалистов не будет", — заключил он.