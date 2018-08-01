Минпросвещения намерено развивать единое образовательное пространство

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Министерство просвещения РФ будет заниматься укреплением развития единого образовательного пространства на территории всей страны, учитывая при этом интересы и родительского, и педагогического сообщества, заявила глава ведомства Ольга Васильева.
"Перед министерством стоят глобальные и основополагающие задачи, обеспечивающие развитие нашего общества. Это инфраструктурная и содержательная работа по национальному проекту "Образование", задача по вхождению Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, поставленная президентом", — сказала Васильева, слова которой приводит пресс-служба.
Также она добавила, что в краткосрочной перспективе это подготовка к новому учебному году.