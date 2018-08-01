Три четверти россиян считают себя патриотами, показал опрос

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Большинство россиян (77%) называют себя патриотами, следует из данных опроса на сайте фонда "Общественное мнение".

Отвечая на вопрос, считают ли они себя патриотами, 77% ответили утвердительно, 18% заявили об обратном. Кроме того, респонденты ответили, какую часть россиян, по их мнению, можно назвать патриотами: 41% заявили, что большинство; 23% — половину; 17% — меньшинство; 4% — всех. Говоря о своем окружении, 36% респондентов ответили, что большинство знакомых являются патриотами; 18% назвали половину своих знакомых патриотами; 15% — всех знакомых. По мнению 30% опрошенных, в последнее время патриотов среди россиян стало больше, 19% — меньше, а для 33% ситуация не изменилась.

Почти половина (49%) опрошенных считают, что патриотами становятся под влиянием патриотического воспитания, а 41% выразили мнение, что развитию патриотизма сопутствуют другие причины. Кроме того, 60% респондентов не видят ничего предосудительного в том, чтобы называть себя патриотом вслух; обратного мнения придерживаются 32% опрошенных.

Как показал опрос, 64% россиян полагают, что человек, который критикует власть, может быть патриотом; иначе высказались 31% опрошенных. Говоря о службе в армии, 71% опрошенных заявили, что человек, пытающийся избежать призыва, не может быть патриотом; не согласны с этой позицией 22% респондентов. Порядка 54% опрошенных полагают, что человек может быть патриотом, если не знает гимна страны; противоположного мнения придерживаются 40%. По данным ФОМ, 71% респондентов не считают патриотом равнодушного к родной природе человека, иначе высказались 23% россиян.

Чтобы считаться патриотом, по мнению 66% респондентов, человек должен знать историю своей страны. Респонденты также ответили на вопрос: "Может или не может быть патриотом человек, который не ходит на выборы?" — 51% опрошенных сочли, что не может; а 42% полагают, что может.

Фонд "Общественное мнение" также поинтересовался у россиян, может ли считаться патриотом человек, предпочитающий иностранные литературу и искусство: 55% высказались, что может; 33% — не может. Кроме того, респонденты ответили на вопрос, может ли быть патриотом человек, который уезжает жить и работать за границу: 51% опрошенных считают, что не может; противоположного мнению придерживается 41%. По данным опроса, 72% россиян поддерживают мысль, что "быть или не быть патриотом – личное дело каждого гражданина", а 25% полагают, что каждый гражданин должен быть патриотом. Как показал опрос ФОМ, 72% россиян считают, что патриот должен считать свою страну самой лучшей, 22% опрошенных не считают это обязательным.

Опрос "ФОМнибус" проводился 15 июля среди 1500 россиян старше 18 лет в 53 субъектах РФ, 104 населенных пункта. Статпогрешность не превышает 3,6%.