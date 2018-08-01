На проведение Форума древних городов в Рязани направили около 12 млн рублей

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. На проведение I Международного форума древних городов в Рязани направлено порядка 12 миллионов рублей, сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Больше половины средств — средства наших партнеров, спонсоров. Начальный капитал мы предусматривали в областном бюджете, но затем, заинтересовавшись этим мероприятием, наши партнеры решили вложить свои средства", — сказал глава региона.

По его словам, власти рассчитывают на то, что проведение форума в Рязани привлечет дополнительные налоговые поступления в бюджет области. "Рассчитываем на традиционные доходы от туризма — налоги от гостиничной деятельности и покупки сувенирной продукции. Это даст заработок рязанским предпринимателям, что для нас тоже очень важно", — отметил губернатор.

Первый международный форум древних городов пройдет в Рязани с 12 по 19 августа. В нем примут участие представители 40 городов России и зарубежных стран, основанных более 500 лет назад. Целью форума станет обсуждение вопросов сохранения культурного и исторического наследия, баланса древней и современной архитектуры. В рамках деловой и культурной программ пройдут научная конференция с участием российских и зарубежных экспертов, лекторий, театральные и музыкальные выступления, гастрономические мастер-классы, фестиваль уличной еды.

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