На проведение Форума древних городов в Рязани направили около 12 млн рублей

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. На проведение I Международного форума древних городов в Рязани направлено порядка 12 миллионов рублей, сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Больше половины средств — средства наших партнеров, спонсоров. Начальный капитал мы предусматривали в областном бюджете, но затем, заинтересовавшись этим мероприятием, наши партнеры решили вложить свои средства", — сказал глава региона.
По его словам, власти рассчитывают на то, что проведение форума в Рязани привлечет дополнительные налоговые поступления в бюджет области. "Рассчитываем на традиционные доходы от туризма — налоги от гостиничной деятельности и покупки сувенирной продукции. Это даст заработок рязанским предпринимателям, что для нас тоже очень важно", — отметил губернатор.