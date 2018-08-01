Совет по цифровой экономике создаст рейтинг цифровизации регионов

ГУСЕВ (Калининградская область), 1 авг — РИА Новости. Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации разработает единую методику оценки качества развития цифровой экономики, соберет и обобщит лучшие практики в этой области, которые будут распространены на территории РФ, и создаст свой рейтинг уровня развития цифровой экономики регионов, заявил журналистам вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

"Я считаю, совету, как экспертной площадке, необходимо разработать единую методику оценки уровня развития цифровой экономики в субъектах Российской Федерации и вместе с региональными администрациями проводить регулярную оценку и рейтинговать регионы. Это будет их мотивировать", – сказал Турчак по итогам первого заседания совета.

"У регионов должны быть четкие ориентиры и конкретные предложения, как должны формироваться и что содержать стратегии и дорожные карты регионов. Ведь на сегодняшний день для многих людей, в том числе и для некоторых властей регионов, цифровая экономика — пока не до конца понятный предмет. И мы не должны подходить к ее развитию так, что если регион что-то делает в этом направлении, то уже хорошо", – сказал Турчак.

Собственные стратегии развития цифровой экономики должны не только учитывать особенности регионов, отметил он, но и предусматривать меры по оживлению инфраструктуры бизнес-инкубаторов и технопарков, большинство из которых сегодня не работают на те задачи, ради которых создавались.

Решение о создании совета по развитию цифровой экономики было принято Совфедом в апреле текущего года. В его состав вошли сенаторы, представители профильных министерств и ведомств, главы ряда регионов, представители научной общественности, отраслевых союзов, бизнеса и госкомпаний. Первое заседание совета под председательством Турчака прошло 1 августа в городе Гусеве Калининградской области.