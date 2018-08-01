Международный форум древних городов в Рязани примет более 1,5 тысячи гостей

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Более 1,5 тысяч туристов посетят I Международный форум древних городов, который пройдет в Рязани с 12 по 19 августа, сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Зарегистрированных участников у нас 500 человек, в целом мы ожидаем прибытия не менее 1,5 тысяч именно туристов. В прошлом году мы приняли порядка 1,5 миллиона туристов, в этом году мы скромно запланировали без учета форума — 1,6 миллиона человек", — сказал глава региона.

Он добавил, что гостиниц для того, чтобы принять гостей форума в области достаточно.

"Гостиницы готовы к приему гостей. Мы стимулируем улучшение качества оказания гостиничных услуг", — отметил Любимов.

Первый международный форум древних городов в Рязани примет представителей 40 городов России и зарубежных стран, основанных более 500 лет назад. Целью форума станет обсуждение вопросов сохранения культурного и исторического наследия, баланса древней и современной архитектуры. В рамках деловой и культурной программ форума пройдут научная конференция с участием российских и зарубежных экспертов, лекторий, театральные и музыкальные выступления, гастрономические мастер-классы, фестиваль уличной еды.

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