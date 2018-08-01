Кучерена рассказал о жизни Сноудена в России

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден за пять лет в России наладил свою жизнь: нашел работу, путешествует по стране, продолжает учить русский язык, не забывают про него и родные, которые приезжают в гости из Америки, сообщил РИА Новости адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Сноудена в РФ.

"У него все в порядке: девушка к нему приезжает, с работой все в порядке, продолжает изучать русский язык… Родители бывают у него в гостях. Сложностей с визами у них нет. По крайней мере, жалоб на это нет", — рассказал Кучерена.

В самом начале пребывания в России к Сноудену приезжал отец, который остался доволен тем, как сына приняли в РФ. Позже к нему неоднократно приезжала подруга Линдсей Миллс, с которой они как-то были замечены на спектакле в Большом театре.

По словам адвоката, Сноуден по своему усмотрению посещает разные регионы России. "Санкт-Петербург ему очень нравится", — отметил он, отвечая на вопрос, есть ли у Сноудена любимые места в России.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года.