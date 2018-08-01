Роспотребнадзор рекомендовал сокращать рабочий день во время жары

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Если температура в рабочем помещении приближается к отметке 28,5 градусов жары, сотрудникам рекомендуется сокращать рабочий день на один час, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Ранее синоптики прогнозировали, что тридцатиградусная жара вновь вернется в Москву с середины текущей недели, при этом ветер в столице будет слабым.

"В случае если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов – на два часа, при температуре 30,5 градусов – на четыре часа", — говорится в сообщении.

Также Роспотребнадзор рекомендует организовать рациональный режим работы для профилактики перегревания организма: при работах на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 32,5 градусов и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15 — 20 минут с последующим отдыхом не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях. Добавляется, что в жару лучше использовать специальную одежду или одежду из плотных сортов ткани.

Роспотребнадзор также рекомендует соблюдать питьевой режим в целях профилактики обезвоживания. "Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая +10 — 15 градусов. Для оптимального водообеспечения рекомендуется также возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, предусмотрев выдачу подсоленной воды, минеральной щелочной воды, молочно-кислых напитков (обезжиренное молоко, молочная сыворотка), соков, витаминизированных напитков, кислородно-белковых коктейлей", — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе ведомства рекомендовали пить воду часто и понемногу, при температуре воздуха более 30 градусов и выполнении работы средней тяжести требуется выпивать не менее 0,5 литров воды в час – примерно одну чашку каждые 20 минут. Также для поддержания иммунитета и снижения интоксикации организма рекомендуется витаминизация пищевых рационов, а также употребление фруктов и овощей.

В сообщении добавляется, что рекомендуется допускать к работе в условиях чрезмерного теплового излучения лиц не моложе 25 и не старше 40 лет.