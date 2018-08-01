Депутат рассказал, что поможет легализовать труд самозанятых

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Выход граждан из серого рынка занятости не имеет прямой зависимости от предложения Минтруда вывести самозанятых из сферы Трудового кодекса, легализации труда в РФ будет способствовать только незабюрократизированный и доступный для россиян механизм, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Ранее Минтруд предложил вывести деятельность самозанятых граждан из сферы регулирования трудового законодательства. Изменения могут коснуться только тех самозанятых, которые не оформлялись как индивидуальные предприниматели. Отмечается, что речь идет о таких видах деятельности, как репетиторство, уборка и уход за детьми, которые сейчас попадают под сферу действия трудового законодательства. Однако, как говорится в документе, зачастую такая деятельность ведется без оформления отношений.

"Я думаю, что способствовать выходу из тени будет только ясно предложенный механизм, незабюрократизированный, очень доступный, дешевый и самое главное – с разъяснением гражданину, для чего это надо делать", — сказал Нилов РИА Новости.

Он также отметил, что надзорным органам все равно будет чрезвычайно сложно отслеживать, легализовался или нет тот или иной гражданин.

"Никакие надзорные органы не смогут выявить и предъявить, если няня сидит с соседским ребенком или кто-то репетиторством помогает ребенку подготовиться к ЕГЭ. Отследить эту серую занятость очень сложно будет. Здесь нужно исходить из принципа, чтобы гражданин сам понимал, зачем ему это нужно", — подчеркнул парламентарий.

Кроме того, по его словам, пока он не видит прямой зависимости между предложением Минтруда и легализацией трудовых отношений. "Я не вижу прямой зависимости вывода отношений из Трудового кодекса и легализацией. Эти вещи сильно не связаны", — добавил депутат.