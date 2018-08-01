Социологи выяснили отношение молодых россиян к высшему образованию

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Почти три четверти (72%) российских молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет считают, что высшее образование не является обязательным для успешной карьеры, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (72%) чаще придерживается той позиции, что в наше время и без диплома можно подняться по карьерной лестнице", — говорится в материалах исследования ВЦИОМ.

Опрос также показал, что все больше людей "склонны думать, что значимость диплома вуза зачастую преувеличивают, так как устроить удачно жизнь можно и без него". Число 25-34-летних и 35-44-летних жителей РФ, придерживающихся такого мнения, выросло с 2008 года с 48% до 66% и с 46% до 65% соответственно.

Согласно опросу, около половины россиян (51%) опровергают тезис о том, что без высшего образования человек обречен на низкооплачиваемую и непрестижную работу, а среди молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет эта доля выше (по 66%). При этом представители старшего поколения, наоборот, думают, что без высшего образования на хорошую работу устроиться невозможно. Среди 45-59-летних и людей, старше 60 в поддержку этой позиции наблюдается положительная динамика – рост с 42% (в 2008 году) до 50% (в 2018 году) и с 42% до 56% соответственно.

"Судя по всему, бум массовой охоты молодых россиян на вузовскую "корочку" завершается. Причем становится очевидным, что подогревали его старшие родственники, чье мнение о престижности высшего образования сформировалось в советское время, когда любой человек с дипломом обладал большими возможностями для восхождения по социальной и карьерной лестнице", — прокомментировал данные опроса руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов. Он отметил, что современная молодежь рассматривает траты на образование как инвестицию, от которой ожидает результат.

"Для них свет клином не сходится на вузовском дипломе — не только он может подтвердить реальную квалификацию и ценность как члена общества. Определяет такие качества молодежи информационное пространство, которое его окружает, в котором меньше наставлений взрослых, но больше сетевого взаимодействия со сверстниками", — добавил руководитель департамента ВЦИОМ.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 июля, в нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке, для которой максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.