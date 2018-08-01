Регионы получат субсидии для групп по присмотру за детьми до трех лет

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Регионы России с 2020 года будут получать субсидии из федерального бюджета на создание групп по просмотру и уходу за детьми до 3 лет, всего планируется создать около 9 тысяч таких групп до 2024 года, сообщает Министерство труда России.

"С 2020 года регионы смогут получать субсидии из федерального бюджета на создание групп по присмотру и уходу за детьми до трех лет. Планируется, что в рамках проекта в 2020-2024 годах будет создано около 9 тысяч групп кратковременного пребывания детей", — сказал министр труда России Максим Топилин, слова которого приводятся в сообщении.

Будут выделяться гранты на создание таких групп – на покупку оборудования и инвентаря. Также средства направят на подготовку работников для присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, а также на профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет, уточнили в ведомстве.