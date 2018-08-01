Московские власти не видят причин повышать плату за парковку

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Власти Москвы не намерены повышать плату за парковку в российской столице, поскольку считают действующие тарифы эффективными, сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов в эфире радиостанции "Говорит Москва" в среду.

Он рассказал, что департаментом проводится ежедневный мониторинг с точки зрения занятых мест.

"Конкретно сейчас, летом, свободные места есть. Во-первых, машин меньше. И места есть, пусть не конкретно около места, куда вам надо пойти, но на соседней улице точно есть, даже если взять те же насыщенные Патриаршие пруды, Неглинная улица, где всегда проблемы, даже там есть. Говорить о том, что эффекта совсем нет от платности, я с этим не согласен", — сказал заммэра.

Ликсутов отметил, что примерно 85% мест парковочных занято, 15% — свободно, где-то цифра до 20% доходит.

"Как таковой проблемы, что нужно повышать стоимость за парковку нет, из-за того что мест не хватает, мы не видим", — подчеркнул он.