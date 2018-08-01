Союз журналистов соболезнует родным погибшего корреспондента "АиФ"

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) выразил соболезнования родным и близким пропавшего в Нижнем Новгороде корреспондента издательского дома "Аргументы и факты" Сергея Грачёва, который, по данным издания, найден мертвым.

Грачев пропал во время командировки в Нижний Новгород. Последний раз его видели выходящим из гостиницы "Шератон" 21 июля. После этого Грачев ни с кем не связывался, его телефон отключен. К поискам пропавшего журналиста 27 июля подключились нижегородские волонтеры. В этот же день Следственный комитет завел уголовное дело по статье "убийство".

Во вторник вечером на сайте нижегородского поисково-спасательного отряда "Волонтер" появилось сообщение, что Грачёв найден погибшим. В СК подтвердили РИА Новости, что в регионе обнаружено тело, однако заявили, что "пока рано давать комментарии, поскольку найденное тело еще не опознали". В среду утром шеф-редактор сайта "Аргументы и факты" Владимир Шушкин сообщил, что у издания есть подтверждение того, что пропавший Грачёв найден мертвым, он опознан.

"Союз журналистов России выражает соболезнования коллегам, родным и близким Сергея Грачёва", — говорится в сообщении СЖР.

По информации секретаря СЖР Рафаэля Гусейнова, Грачёв был сотрудником отдела культуры издания и был командирован на фестиваль Горькийfest, никаких других редакционных заданий не имел.