В Челябинской области появится центр по шорт-треку в 2019 году

ЧЕЛЯБИНСК, 31 июл – РИА Новости. Центр по шорт-треку с крытым катком, тренировочными залами и гостиницей появится в Челябинске в 2019 году, проект его строительства поддержало Министерство спорта РФ, сообщила во вторник пресс-служба губернатора региона.

"Министерством спорта России было принято решение включить проект регионального центра по шорт-треку в федеральную программу на 2016-2020 годы. Этот олимпийский вид спорта в Челябинске активно развивается последние восемь лет, у южноуральских спортсменов есть положительные результаты. Это будет совместный проект министерства спорта России и региональных властей…" – цитирует пресс-служба слова губернатора области Бориса Дубровского.

Региональный центр подготовки появится в 2019 году. Комплекс предусматривает несколько ледовых площадок, а также большой и функциональный зал для общей физической подготовки конькобежцев и других спортсменов, уточняется в сообщении.

Центр строится на условиях софинансирования из регионального и федерального бюджетов. Так, 240 миллионов рублей выделяет на объект бюджет Челябинской области, еще 160 миллионов – федеральные средства, добавляется в сообщении.

Согласно проекту, это будет двухэтажное здание с крытым катком, тренировочными залами, гостиницей. Новый комплекс разместится на участке в 12 тысяч квадратных метров, площадь застройки составит 4,9 тысячи квадратных метров, поясняет пресс-служба. Кроме того, размер спортивного зала составит 2,3 тысячи квадратных метров с ледовым полем 30 на 60 метров, количество посадочных мест на трибуне – 150, сообщает пресс-служба.

По данным пресс-службы губернатора, новый объект составит с ледовым дворцом "Уральская молния" единый комплекс, а благодаря его появлению "Уральская молния" станет уникальным для России спортивным сооружением, не уступающим по функциональности "Адлер-арене" в Сочи и ледовому дворцу "Крылатское" в Москве. По мнению специалистов, появление такого центра поможет челябинской школе конькобежного спорта оставаться одной из лучших в стране.