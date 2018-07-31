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Челябинская область закупит пожарную технику на 65 миллионов рублей

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© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкПожарная техника. Архивное фотоПожарная техника. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ЧЕЛЯБИНСК, 31 июл – РИА Новости. Власти Челябинской области в 2018 году направили 65 миллионов рублей на оснащение подразделений противопожарной службы региона, уже закуплены две пожарные автоцистерны и проводятся конкурсы на закупку еще четырех автоцистерн, сообщила во вторник пресс-служба губернатора.

Панорама Челябинска. Архивное фото
© Depositphotos / BGodunoff
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Во вторник на заседании правительства Челябинской области под председательством главы региона Бориса Дубровского был заслушан доклад об исполнении поручения президента России Владимира Путина по оснащению подразделений противопожарной и поисково-спасательной служб министерства общественной безопасности региона современной техникой, аварийно-спасательным оборудованием и экипировкой.

"Всего на оснащение современной техникой, аварийно-спасательным оборудованием и экипировкой подразделений противопожарной и поисково-спасательной служб министерства из бюджета области на 2018 год выделено 65 миллионов рублей. В первом полугодии для областной противопожарной службы приобретены две пожарные автоцистерны на сумму 10 миллионов рублей. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по приобретению еще четырех пожарных автоцистерн, включая автомобиль с 18-метровой лестницей на сумму 30 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

После приобретения новой техники высвободившийся транспорт будет передан в подразделения добровольной пожарной охраны муниципалитетов, уточняется в сообщении.

Челябинск. Архивное фото
© Fotolia / Zenebio
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"Наличие современной и функциональной материально-технической базы у противопожарной и поисково-спасательной служб позволит повысить уровень безопасности южноуральцев, обеспечить своевременное и профессиональное реагирование на чрезвычайные ситуации в области", – цитируются в сообщении слова Дубровского.

Кроме того, в августе 2018 года завершится строительство и ввод в эксплуатацию нового пожарного депо в Красногорском городском поселении Еманжелинского района, на эти цели из областного бюджета выделено 17,5 миллиона рублей, добавляет пресс-служба. Также в этом году продолжится оснащение современной техникой и оборудованием поисково-спасательной службы области — на эти цели из областного бюджета выделено 7,5 миллиона рублей, поясняет пресс-служба.

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