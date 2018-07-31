Медицинские вертолеты в Москве перейдут на круглосуточный режим дежурства

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Санитарные вертолеты Московского авиационного центра (МАЦ) со среды будут дежурить круглосуточно, сообщил РИА Новости представитель МАЦ.

"Если раньше круглосуточно службу несли только пожарные вертолеты, то теперь и медицинские будут находиться в постоянной готовности к вылету на аэродроме "Остафьево", — сказал собеседник агентства.

По его словам, впервые в Москве круглосуточное дежурство санитарных вертолетов началось в июне для обеспечения чемпионата мира по футболу. По окончании чемпионата планировалось вернуться к дневному дежурству, но из-за большого количество вылетов было принято решение продолжить ночные дежурства на постоянной основе.

"Вертолеты могут долететь в самую дальнюю точку столицы, включая территорию ТиНАО всего за 7-15 минут. В МАЦ находится пять вертолетов ВК117С-2 в медицинском оснащении. Санитарные вертолеты экстренно вылетают на разные вызовы: ДТП, сердечные приступы, падение с высоты, судорожные состояния", — сказал собеседник агентства.

На каждом воздушном борту находятся два пилота и три медработника. Вертолеты оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких и дефибрилляторами.

Медицинские вертолёты начали работу в 2009 году, они совершают в среднем 10 вылетов в день. За это время с их помощью было спасено более 5 тысяч человек.