Глава СПЧ выступил за предоставление членам ОНК доступа к видео из колоний

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Члены Общественных наблюдательных комиссий должны иметь возможность просматривать видеозаписи с камер наблюдения в местах лишения свободы, считает глава Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества Михаил Федотов.

"Члены ОНК должны иметь доступ к видеозаписям. Должны иметь возможность сесть и посмотреть записи, если есть какие-то вопросы", — сказал Федотов на совещании в ФСИН, на котором в частности рассматривался вопрос применения силы сотрудниками колонии к осуждённому в Ярославле.

Глава ФСИН Геннадий Корниенко на это ответил, что, если члены ОНК изъявляют желание, они могут ознакомиться со всеми материалами.

Также глава СПЧ также поднял вопрос о сроках хранения видеозаписей с камер в местах заключения, заявив, что нужно проработать возможность хранить их как минимум полгода, а при технической возможности даже год.