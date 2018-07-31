В "Зеленом патруле" заявили о важности раздельного сбора мусора в Москве

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Развитие раздельного сбора мусора в Москве необходимо для решения проблемы свалок в Подмосковье, заявил РИА Новости директор природоохранных программ общественной организации "Зелёный патруль" Роман Пукалов.

Более 3 тысяч пунктов раздельного сбора мусора организовано в Москве, еще 500 планируется создать в ближайшее время, сообщил ранее в интервью РИА Новости мэр российской столицы Сергей Собянин.

"Развитие пунктов приёма раздельного сбора отходов является необходимым первым шагом для решения застарелой мусорной проблемы Подмосковья. Следующим шагом является переработка мусора во вторсырьё — именно переработка, а не сжигание", — сказал Пукалов. По его словам, в Орловской области проводится эксперимент, в ходе которого удалось добиться вторичной переработки до 70% отходов. При этом в среднем по России на переработку отправляется 10-15% отходов.