МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия в связи с постановлением ЦИК приняла решение отказать КПРФ в регистрации инициативной группы для проведения референдума по вопросу об изменениях в пенсионном законодательстве, передает корреспондент РИА Новости.

"27 июля 2018 года ЦИК приняла заключение, согласно которому представленный для внесения на референдум вопрос не соответствует требованиям части 7, статьи 6 федерального закона "О референдуме Российской Федерации". Следовательно, Московская городская избирательная комиссия не может зарегистрировать Московскую городскую региональную подгруппу инициативной группы по проведению данного референдума. Предлагается принять решение отказать в регистрации", — заявила член комиссии Рима Кузнецова на заседании.

Российский Центризбирком в пятницу принял постановление, которым утвердил свое заключение о несоответствии закону формулировки вопроса, предложенного КПРФ для вынесения на референдум по пенсионной системе.

ЦИК признал, что вопрос "Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?" "не соответствует требованиям части 7 статьи 6 федерального конституционного закона "О референдуме Российской Федерации".

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения будут поэтапными с 2019 года. Палата одобрила базовые положения документа, теперь до 24 сентября к нему будут собирать поправки, затем пройдут голосования во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации.

Правительство поясняло, что благодаря предлагаемым изменениям пенсии неработающим пенсионерам планируется повысить в 2019 году в среднем на 1 тысячу рублей, а к 2024 году ожидается выход на среднюю пенсию около 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35% по сравнению с уровнем 2018 года.

Президент Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов по повышению пенсионного возраста, и россияне "ничего хорошего не видят" в том, что не смогут выйти на пенсию, когда планировали. Но надо опираться на экономические оценки — и если ничего не менять, пенсионная система в будущем может лопнуть, заявил президент. Нынешняя планка пенсионного возраста была установлена еще в 1956 году, когда на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих, а продолжительность жизни составляла 67 лет, напомнил он. Сейчас на каждого пенсионера приходится только двое работающих, а средняя продолжительность жизни выросла до 73-74 лет, объяснил президент.

Окончательного решения еще нет, надо выслушать все мнения, но не оценки тех, кто пиарится на этой теме, резюмировал Путин.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.