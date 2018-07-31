Козак не поддержал предложение по утильсбору на велосипеды

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Никаких решений о введении утилизационного сбора на велосипеды в России не принималось; вице-премьер Дмитрий Козак не поддержал эту инициативу, поручив дополнительно проработать ее, сообщил РИА Новости представитель вице-премьера Илья Джус.

На минувшей неделе представитель Минпромторга РФ сообщил РИА Новости, что министерство прорабатывает возможный вариант ввода утилизационного сбора на велосипеды и велосипедные рамы.

"На совещании у Козака по вопросам поддержки алюминиевой промышленности в числе прочих мер обсуждалась идея введения утильсбора на велосипеды. Вице-премьер данное предложение не поддержал, поручив его дополнительно проработать. Соответственно, никаких решений по сбору не принято", — сказал Джус.

Минпромторг разработал изменения в закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", наделяющие правительство полномочиями определять отдельные виды продукции машиностроения, в отношении которых планируется установить утилизационный сбор, а также порядок его администрирования и размер ставки. На данный момент ведомство обсуждает с экспертным и отраслевыми сообществами перечень такого оборудования.