Глава ФСИН требует добиться неотвратимости наказания за насилие в колониях

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Директор ФСИН Геннадий Корниенко требует от подчиненных добиваться неотвратимости наказания для виновных в насилии над заключенными: каждый сотрудник должен быть наказан в меру своей вины.

На совещании с личным составом во вторник Корниенко сообщил, что продолжается дополнительная проверка по "дикому случаю" с избиением осужденного в колонии Ярославля.

"Основное, что позволит нам преодолеть эту ситуацию, и чтобы в будущем не было подобных случаев — каждый должен сознавать, что за преступлением неминуемо последует наказание, и любой сотрудник будет наказан в меру своей вины", — сказал Корниенко.

Он высказал уверенность, что случаю в Ярославле в конце концов будет дана должная оценка, в том числе и с уголовным наказанием.

Видео с жестоким избиением заключенного ранее опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. В деле фигурируют восемь подозреваемых. Семь заключены под стражу, один помещен под домашний арест.