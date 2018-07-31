Глава ФСИН прокомментировал избиение заключенного в ярославской колонии

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Руководство и личный состав Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России категорически осуждает факты противоправного применения силы к заключенным, как в случае с избиением осужденного в Ярославле, сожалеет о том, что они до сих пор происходят, заявил директор ведомства Геннадий Корниенко.

"Руководство и личный состав ФСИН категорически осуждает поведение подобных сотрудников и сожалеет о том, что в уголовно-исполнительной системе происходят случаи, которые дискредитируют службу", — сказал Корниенко на совещании с личным составом ведомства, комментируя ситуацию с осуженным Евгением Макаровым в ярославской колонии.

Видео с жестоким избиением заключенного ранее в июле опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео.

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. В настоящее время в деле фигурируют восемь подозреваемых. Семь из них заключены под стражу, один помещен под домашний арест.