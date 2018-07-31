Патрушев отметил низкую эффективность реализации программы развития Карелии

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, возглавляющий госкомиссию по подготовке к празднованию 100-летия Карелии, отметил низкую эффективность выполнения решений госкомиссии, в первую очередь в реализации федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года.

"Хочу отметить низкую эффективность выполнения решений государственной комиссии, несоблюдение сроков реализации части запланированных мероприятий и поручений. Затяжка начала выполнения ряда важных мероприятий может поставить под угрозу возможность их своевременного завершения к 2020 году. Прежде всего, это относится к реализации федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года", — сказал Патрушев, выступая на заседании госкомиссии.

По его словам, медленная разработка необходимой обосновывающей и проектной документации создает риски для завершения в установленные сроки строительства программных объектов, включая дороги, объекты спорта, образования, культуры, здравоохранения.

"Надо безотлагательно решить вопросы заключения в установленном порядке соглашений о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятий программы по всем предусмотренным в 2018 году объектам", — добавил Патрушев.