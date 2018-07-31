ЧЕЛЯБИНСК, 31 июл – РИА Новости. Правительство Челябинской области во вторник утвердило перечень категорий граждан, которые, объединившись в кооперативы, смогут получить в безвозмездное пользование земельные участки для жилищного строительства, сообщила пресс-служба губернатора региона.

"Данное решение правительства региона имеет важное социальное значение. Оно позволит гражданам бесплатно получить земельные участки для строительства и улучшить жилищные условия многим семьям", – цитирует пресс-служба слова губернатора области Бориса Дубровского.

Также в сообщении уточняется, что нормативная база была разработана по инициативе губернатора Дубровского для улучшения жилищных условий жителей области и развития жилищно-строительных кооперативов.

Постановлением правительства области утвержден перечень категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов и основания их включения, на выделенном участке возможно как индивидуальное, так и многоквартирное строительство, добавляется в сообщении.

Как уточнил замминистра строительства и инфраструктуры области Иван Белавкин, в соответствии с федеральным законом право на включение в список граждан, которые могут быть приняты в члены ЖСК, имеют работники государственных и муниципальных организаций в сфере образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания.

Правительством Челябинской области приняты требования, которым должны соответствовать данные работники бюджетной сферы, так общий стаж работы гражданина в указанных организациях должен составлять не менее 5 лет, также должен отсутствовать на праве собственности или аренды земельный участок, предоставленный ему для индивидуального жилищного строительства, сообщает пресс-служба.

Еще одно требование – гражданин должен быть принят на учет либо в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, либо в качестве нуждающегося в жилых помещениях по основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса РФ и (или) другим федеральным законом, а также указом президента РФ, законами Челябинской области (после 1 марта 2005 года), поясняет пресс-служба.