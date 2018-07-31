Власти Тюменской области направят более 1,3 млрд рублей на благоустройство

ТЮМЕНЬ, 31 июл — РИА Новости. Около 140 объектов благоустроят в Тюменской области в 2018 году в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды; на эти цели из бюджета региона будет направлено более 1,3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"В 2018 году в рамках приоритетного проекта планируется выполнить работы по благоустройству 92 дворовых и 47 общественных территорий. Граждане непосредственно участвуют в отборе объектов, обсуждении дизайн-проектов благоустройства и приемке работ", — рассказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" 18 марта 2018 года в Тюменской области прошло рейтинговое голосование по выбору объектов строительства и благоустройства в городах Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске, Тобольске и Тюменском муниципальном районе. Регион вошел в тройку лидеров по количеству принявших участие в голосовании (78,6%), заняв второе место по России.

Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор обратил особое внимание на качество планирования по каждому объекту, включаемому в программу в любой сфере. "Тщательный подход к формированию планов определяет эффективность расходования бюджетных средств, соблюдение сроков строительства и ремонта, а значит, и успех конечного результата", — сказал Моор.

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