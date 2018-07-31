В Москве рассказали об уходе за деревьями во время жары

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Работы по уходу за деревьями, высаженными в рамках городской программы благоустройства, продолжаются в Москве во время жары, сообщили в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта.

"В жаркую погоду особенно важно обеспечить растущим в городе деревьям и кустарникам комфортные условия. Основные работы по уходу за зелеными насаждениями в это время – поливочные. Полив проводится по мере необходимости до нескольких раз в неделю – в зависимости от породы, возраста и состояния деревьев и кустарников", — рассказали в пресс-службе во вторник.

Там пояснили, что для этого специалисты комплекса городского хозяйства еженедельно проверяют увлажненность почвы — в летние месяцы каждое дерево получает от 10 до 60 литров воды. Полив производится ночью, поскольку в темное время суток влага меньше испаряется, а спецтехника не мешает движению машин.

"Кроме того, в число необходимых процедур входят дождевания кроны с раствором зеленого мыла, которые проводятся в июле – начале августа не реже одного раза в неделю. Это позволяет смыть с листьев дорожную пыль и провести профилактику развития тли. Также под деревья и кустарники добавляется питательный грунт, проводится прополка приствольных кругов и формирование лунок для удобного полива", — рассказали в департаменте.

Также в конце июля – начале августа проводится формовочная обрезка крон лип и кленов. "В этом году обрезку пройдут порядка двух тысяч деревьев на Садовом кольце и въездных группах вылетных магистралей", – уточнили в пресс-службе.

Поскольку к середине лета молодые липы, декоративные яблони и вязы дают активный прирост, побеги на скелетных ветвях будут укорочены под основную форму дерева. Делается это для того, чтобы новые побеги успели окрепнуть к осени и не пострадали от холода зимой. Также деревья очистят от мелких сухих веток и удалят слабые побеги, отметили в ведомстве.