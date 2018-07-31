Конфликтная комиссия не нашла нарушений в оценке работ на ЕГЭ в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 31 июл — РИА Новости. Конфликтная комиссия департамента образования Приморья рассмотрела почти 80 апелляций на результаты ЕГЭ по иностранному языку и удовлетворила только две, сообщил РИА Новости представитель администрации края.

Ранее во вторник краевой парламент сообщал, что региональные депутаты разбираются в жалобах, поступивших от родителей школьников, которые не получили баллов за эссе на ЕГЭ по английскому языку. В комитет по социальной политике и защите прав граждан Заксобрания Приморья поступило около 10 обращений, в которых родители заявляют, что их детям искусственно занизили оценки за эссе.

"Всего в конфликтную комиссию было подано 78 апелляций по иностранному языку. Из них две удовлетворены: одна — повышение на 1 балл, одна — понижение на 1 балл. Остальные были проверены в соответствии с критериями", — сказал собеседник.