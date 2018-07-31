Знаки с подсветкой в цвет линии метро установят в Москве в 2019 году

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Новые знаки с подсветкой в цвет линии метро, на которой расположены станции, установят в Москве до конца 2019 года, сообщается на сайте мэра столицы.

"Знаки в виде буквы "М" обновляют в рамках создания единой системы городской навигации. До конца 2019 года все "ножки" знаков подсветят цветом линий станций. Это поможет пассажирам с легкостью ориентироваться на станциях", — приводится цитата пресс-службы Московского метрополитена.

Согласно сообщению, на станциях метро уже установлено свыше 220 новых знаков "М", например на "Маяковской", "Митино, "Нахимовском проспекте", "Свиблово", "Трубной", "Цветном бульваре" и других.

Отмечается, что в столичной подземке устанавливают новые элементы навигации: световые короба, стелы, схемы и надписи с обновленными шрифтами и графикой. В течение года в метро заменят всю навигацию. Информацию на лайтбоксах — светящихся элементах навигации на платформах станций — и указателях дублируют на английском языке, чтобы в подземке было проще ориентироваться иностранным туристам. На выходах из метро размещают карты местности. Например, в конце мая навигацию обновили на четырех станциях — "Кропоткинской", "Сретенском бульваре", "Китай-городе" и "Чеховской".