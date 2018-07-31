Знаки с подсветкой в цвет линии метро установят в Москве в 2019 году

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Новые знаки с подсветкой в цвет линии метро, на которой расположены станции, установят в Москве до конца 2019 года, сообщается на сайте мэра столицы.
Согласно сообщению, на станциях метро уже установлено свыше 220 новых знаков "М", например на "Маяковской", "Митино, "Нахимовском проспекте", "Свиблово", "Трубной", "Цветном бульваре" и других.
Отмечается, что в столичной подземке устанавливают новые элементы навигации: световые короба, стелы, схемы и надписи с обновленными шрифтами и графикой. В течение года в метро заменят всю навигацию. Информацию на лайтбоксах — светящихся элементах навигации на платформах станций — и указателях дублируют на английском языке, чтобы в подземке было проще ориентироваться иностранным туристам. На выходах из метро размещают карты местности. Например, в конце мая навигацию обновили на четырех станциях — "Кропоткинской", "Сретенском бульваре", "Китай-городе" и "Чеховской".