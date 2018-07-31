Москвичи смогут понаблюдать за редкими насекомыми в спецлабораториях

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Бесплатные мобильные лаборатории для наблюдений за насекомыми откроются в столице в рамках экомарафона "Жуко-fest", специалисты Мосприроды будут рассказывать горожанам о краснокнижных жуках и бабочках, сообщается на сайте мэра Москвы.

"В парках 3, 10 и 24 августа будут работать бесплатные мобильные лаборатории для наблюдения за насекомыми. Все желающие смогут рассмотреть под микроскопом удивительные рисунки, которыми украшены крылья обитающих в Москве бабочек, а также узнать, в какой части города встречается самый быстрый и прыгучий жук", — говорится в сообщении.

Гости лабораторий при помощи микроскопов и бинокуляров смогут рассмотреть более 50 видов обитающих в мегаполисе насекомых, которых в естественной среде не всегда заметит даже опытный энтомолог, сообщается на сайте.

"На экомарафоне пойдет речь о насекомых, которые играют большую роль в сохранении многообразия биологических видов на территории Москвы", — цитируют на сайте пресс-службу ГПБУ "Мосприрода".

Сообщается, что на площадках экомарафона "Жуко-fest" гостям также предложат смастерить бабочку в стиле оригами и принять участие в конкурсе на знание разнообразного мира насекомых. Победители интеллектуального соревнования получат в подарок от Мосприроды карманную энциклопедию или книгу о насекомых.

"Жуко-fest" пройдет в парках "Покровское-Стрешнево", "Тушинский" и "Долина реки Сходни в Куркине", отмечается в сообщении.