Москвичи стали чаще пополнять "Тройку" через мобильное приложение

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Количество операций по пополнению баланса "Кошелька" с помощью приложения "Метро Москвы" ежемесячно растет на шесть процентов, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Пользователи мобильного приложения "Метро Москвы" стали в 1,5 раза чаще пополнять "Кошелек" транспортной карты "Тройка". В январе этого года с помощью сервиса это делали более 35 тысяч пассажиров, а в июне — уже свыше 50 тысяч", — говорится в сообщении.

При использовании такого тарифа при проходе через турникет с баланса билета "Кошелек" списывается сумма, равная стоимости одной поездки — 36 рублей. При этом пассажиру не нужно стоять в очереди в кассу, если средства на "Тройке" закончились, сообщается на сайте.

"Прирост количества операций по пополнению баланса "Кошелька" с помощью приложения "Метро Москвы" достигает шести процентов ежемесячно. Такой способ пополнения проездного билета удобен пассажирам", — приводятся слова заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Отмечается, что программу лояльности карты "Тройка" запустили уже в июне. Она доступна пассажирам, которые зарегистрировались в программе и используют "Кошелек". Для накопления бонусов и получения скидок нужно предъявлять карту в торговых точках компаний-партнеров. Бонусы будут записаны на "Тройку" независимо от способа оплаты товара или услуги. Накопленные баллы можно использовать при пополнении проездного билета (один балл равен одному рублю).

Мобильное приложение "Метро Москвы" появилось в App Store и Google Play в начале 2017 года. Благодаря ему пользователи могут первыми узнавать о вводе новых станций и запланированных ремонтных работах. Срочные сообщения приходят в виде push-уведомлений. Кроме того, "Метро Москвы" помогает построить маршрут, используя любой городской транспорт и пригородные электрички. Сервис подсказывает, как добраться до конкретной точки, и вычисляет время в пути.

"Пользователи также могут посмотреть все действующие тарифы на проезд. В приложении есть справочник основных достопримечательностей Москвы, к каждой из которых можно построить оптимальный маршрут", — добавляется в сообщении.