В нацпроект "Образование" войдет девять федеральных проектов

АБАКАН, 31 июл – РИА Новости. Министр просвещения России Ольга Васильева рассказала, что в структуру национального проекта "Образование" будет входить девять федеральных проектов.

"Большой национальный проект состоит из федеральных проектов. Я коротко перечислю какие девять федеральных проектов будут входить. Первый проект — "Современная школа" — это строительство, это реформа обучения, это, безусловно, повышение мотивации наших детей… Что касается второго проекта — "Успех каждого ребенка" — вот здесь цель гармонично развитой личности — чем больше развивается в направлениях ребенок, тем лучшей результат будет у взрослого",- сказала Васильева в рамках рабочего визита в республику Хакасия.

Также министр рассказала, что в нацпроект войдет "Цифровая образовательная среда" и "Современные родители".

"Здесь мы нацелены на психолого-педагогическую помощь родителям… мы должны все силы бросить и помогать родителям",- отметила Васильева, говоря о проекте "Современные родители".

Еще один проект, который войдет в нацпроект — это "Учитель будущего".

"Учитель будущего — система учительского роста — не менее половины учителей должны пройти переподготовку — это ключевой для меня проект — без творческого и профессионального роста учителей выполнить задачи будет просто невозможно",- добавила министр.

Также нацпроект будет включать себя федеральные проекты "Молодые профессионалы", "Новые возможности для каждого"- за реализацию данного проекта отвечает министерство науки и высшего образования, "Социальные активность"- реализация данного проекта возложена на Росмолодежь.

"Девятый проект — "Повышение конкурентоспособности высшего образования" — здесь три зашитых проекта, отвечает за это министерство науки и высшего образования. Здесь три проекта уже знакомы, вузы как центры пространства создания инноваций, современная образовательная среда и экспорт российского образования",- рассказала Васильева.

Она отметила, что все проекты носят межведомственный характер и "дополняют друг друга".

Национальный проект в сфере образования был утвержден "майским указом" президента в 2018 году. Планируется, что его реализация охватит период до 2024 года. В нем указывается необходимость обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.