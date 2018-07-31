Три острова Курильской гряды получат высокоскоростной доступ в интернет

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 июл — РИА Новости. Трассу оптоволоконного кабеля проложили от Сахалина по дну Охотского моря до курильских островов Итуруп и Кунашир, сообщили во вторник в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

"Трассу оптоволоконного кабеля проложили от Сахалина по дну Охотского моря до курильских островов Итуруп и Кунашир, в настоящее время судно ведет прокладку линии до Шикотана", — сообщил главе региона президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

Около 850 километров линии связи позволят трем островам Курильской гряды стать частью единой сети электросвязи России.

"Мы почти завершили одну из наиболее сложных операций — прокладку кабеля по дну Охотского моря. В течение нескольких месяцев предстоят работы на суше. За это время наши специалисты, помимо подключения необходимого технологического оборудования к новой линии связи, займутся плановой заменой старых сетей в Курильске (Итуруп), Южно-Курильске (Кунашир) и Крабозаводском (Шикотан)", — добавил Осеевский.

Прокладка оптоволоконного кабеля на Курилы финансируется из федерального бюджета (2,7 миллиарда рублей) и за счет "Ростелекома" (600 миллионов рублей). Это позволит жителям трех островов уже с 2019 года пользоваться качественной электросвязью и скоростным интернетом.

"ВОЛС (волоконно-оптическая линия передачи) позволит снизить тарифы для пользователей интернета на Курилах и приблизить их к среднестатистическим безлимитным тарифам, действующим в настоящее время на Сахалине", — добавили представители ПАО "Ростелеком".

Строительство подводной ВОЛС пропускной способностью 40 Гбит в секунду идет в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016-2025 годы". Исполнителем проекта выступает компания "Ростелеком", которая в предыдущие годы успешно подключила Сахалин, Камчатку и Магадан.