На Ямале в 1,5 раза увеличат строительство нового жилья

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа намерены в 1,5 раза увеличить строительство нового жилья, чтобы выполнить майский указ президента России, сообщил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Артюхов.

По его словам, самая значительная задача, которую требуется решить для выполнения майского указа — строительство необходимого количества жилья, так как на Ямале существует значительный объем ветхого и аварийного фонда.

"К 2022 году мы планируем ликвидировать 336 тысяч квадратных метров аварийного жилья и переселить 8,5 тысяч семей. Это действительно один из главных вопросов, который беспокоит ямальцев. Есть разные подходы. В первую очередь, конечно, мы будет строить новые дома. Нужно в полтора раза увеличить объем вводимых метров", — сказал врио губернатора.

Он отметил, что помимо строительства постоянного жилья для северян рассматривается вопрос о выделения арендных квартир. "Возможно, для какой-то категории северян арендное жилье станет решением. Мы активно взаимодействуем с министерством строительства России, чтобы запустить это направление в ближайшее время в пилотных муниципалитетах – Новом Уренгое и Губкинском", — уточнил Артюхов.