На Ямале планируют построить более 50 соцобъектов по майскому указу Путина

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Более 50 социальных объектов необходимо построить в Ямало-Ненецком автономном округе, чтобы выполнить поручения в рамках майского указа президента России, сообщил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Артюхов.

"В социальной сфере нам предстоит построить свыше 50 новых объектов: школ и детских садов. Это позволит ликвидировать вторую смену в школах и обеспечить доступ детей в дошкольные учреждения с полутора лет, избавиться от очередей. Число новых объектов пока предварительное, цифры еще нуждаются в уточнении", — сказал глава региона.

Он пояснил, что определение более точных цифр зависит, в частности, от проектной мощности, вместительности конкретной школы или детского сада. Например, можно построить два детских сада на 200 мест каждый или один на 350 мест. В этой ситуации требуется выбрать наиболее оптимальное решение.

"То есть мы вступили в период конкретной проработки. Тут требуется решать также вопросы с землей – свободен ли участок, кроме того, как удобнее людям – один объект в центре или два на периферии. Надо все взвешивать. Процесс требует анализа на местах, поэтому торопиться не надо. У нас есть еще небольшой запас времени, чтобы принять верное решение", — добавил Артюхов.