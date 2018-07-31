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Общество

Скрытая угроза: эксперты рассказали о вреде систем нагревания табака

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© Fotolia / jhk2303Знак Курение запрещено. Архивное фотоЗнак Курение запрещено. Архивное фото
© Fotolia / jhk2303

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Мария Антонова. В последние годы популярности среди курильщиков так называемых систем нагревания табака способствуют и заявления некоторых производителей таких устройств, которые называют их "инновационными", утверждая, что уровень вредных веществ в них в сравнении с сигаретным дымом снижен в разы. Однако опрошенные РИА Новости эксперты считают, что торопиться с выводами не стоит, а вред для здоровья от подобных устройств может оказаться ничуть не меньше, чем от традиционных сигарет.

Мужчина курит электронную сигарету. Архивное фото
© AP Photo / Nam Y. Huh, File
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Меньше ли вред?

Как рассказал РИА Новости психиатр-нарколог Сергей Говорун, в популярных сегодня системах нагревания табака действительно может содержаться меньше опасных веществ из-за отсутствия горения, однако утверждение, что такие устройства причиняют меньший вред здоровью, находится под большим вопросом.

"Во-первых, там так же содержится никотин, поэтому поддерживается зависимость, во-вторых, вредных веществ может быть меньше, но они тем не менее содержатся, поэтому вызывают заболевания легких, сердечно-сосудистой системы, и все-таки риск онкологических заболеваний тоже остается повышенным. В выделяемом паре все равно есть токсичные и канцерогенные вещества в том числе", — рассказал эксперт.

Сопредседатель российской антитабачной коалиции Дарья Халтурина отметила, что твердых доказательств сниженного по сравнению с сигаретами вреда от систем нагревания табака на сегодня нет, а проведенные табачными компаниями некоторых стран исследования оказались статистически незначимыми.

"Не так давно было проведено исследование, что помимо выделения пара, в таких системах плавятся пластиковые детали и фильтры, то есть человек вдыхает пластик, который совсем не полезен. Кроме того, в самом паре содержится глицерин. Мы допускаем, что вред для курящих может быть ниже, однако пока доказательств никаких не представлено, ни биомаркеров, ни статистики заболеваемости чем-либо", — подчеркнула она в беседе с РИА Новости.

Вейп. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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По словам экспертов, если от употребления продуктов горения сигарет страдает бронхо-легочная система, на которую и идет основная нагрузка от курения сигарет, то никотин, потребляемый в любом виде, оказывает воздействие на сердечно-сосудистую систему.

"Никотин называют "сосудистым ядом", и поэтому так или иначе эти основные негативные воздействия остаются. Даже если человек употребляет его в "нетрадиционном" виде, например, рассасывает или "парит", то негативные последствия так же остаются, и зависимость развивается и поддерживается", — сказал Говорун.

В свою очередь Халтурина отметила, что статистики заболеваний, связанных с употреблением именно систем нагревания табака, пока нет, так как для подобных исследований требуется время. "Для таких исследований требуются крупные группы людей, это отслеживается в течение лет 20. Вот тогда уже что-то будет ясно, пока такой статистики нет ни в одной стране мира", — отметила она.

Способ бросить курить?

Продажа сигарет. архивное фото
© Fotolia / DoraZett
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Несмотря на то что некоторые курильщики, убежденные в сниженном вреде систем нагревания табака, переходят на них для того, чтобы в дальнейшем совсем отказаться от курения, эксперты считают подобный способ заботы о здоровье достаточно сомнительным, так как зависимость никуда не уходит.

"Вы отказываетесь от курения (сигарет — ред.), но так или иначе остаетесь зависимым человеком. Если это продолжать делать, то и риски будут продолжать повышаться. Это точно не может быть рекомендовано как медицинское средство для отказа от курения: если вы просто переходите на них, то вы становитесь зависимы не от сигарет, а от нагревательных систем", — объяснил Говорун.

Он подчеркнул, что даже специально зарегистрированные медицинские препараты для отказа от курения могут быть использованы во вред, если курильщик употребляет такие заместители гораздо дольше рекомендованного срока.

Бычки от сигарет. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Также, по словам Халтуриной, доказательств, что системы нагревания табака могут снизить тягу к курению, пока не существует, а для того, чтобы такие устройства могли быть приравнены к антиникотиновым пластырям и другим медицинским препаратам или, наоборот, запрещены, они должны пройти специальные исследования.

"Минздравы стран мира не успевают отслеживать список новых наркотически активных веществ, а также все-таки есть подозрение, что это может быть менее вредно, чем сигареты. Никто не хочет брать на себя ответственность запретить их, потому что вдруг все-таки каким-то группам курильщиков это действительно поможет. Однако это ни в коем случае не должно быть основной стратегией (отказа от курения — ред.), это необходимо изучать, изучать потребителей таких товаров и в России, и за рубежом, и делать выводы с очень большой осторожностью", — заключила собеседница агентства.

Мотивация для отказа

Табличка Курение запрещено. Архивное фото
© Fotolia / Heath Doman
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По словам Говоруна, способ отказа от систем нагревания табака не отличается от пути отказа от любых других видов табачной продукции: у человека должна быть твердая мотивация и установка, а также полное понимание опасности, которую представляют вещества, содержащиеся в сигаретном дыму или паре от устройств. Эксперт отметил, что у кого-то получается "бросить" без какой-либо дополнительной помощи, однако часто курильщик сталкивается с так называемым "синдромом отмены".

"Синдром отмены" — это когда человек длительное время употребляет никотин, а затем резко прекращает. Вот его порой бывает сложно пережить, однако для этого и существуют многие препараты — их помощь направлена на облегчение отказа. Но так или иначе в дальнейшем должна быть установка не начинать снова. То есть перед курильщиком стоит две задачи: бросить и удержать", — подчеркнул эксперт.

Похожего мнения придерживается и Халтурина, которая отмечает, что для того, чтобы помочь самому себе бросить курить, можно обратиться к специалисту или позвонить на горячую линию, а также постараться обзавестись социальной поддержкой: например, попросить друзей не звать на "перекуры".

"Необходимо устранить все, что как-либо может привлекать к табаку. Кроме того, есть фармакологические препараты, которые значительно повышают вероятность отказа от табака. И даже если некоторые из них содержат никотин, мы точно знаем, что туда не добавлены другие вещества, которые, наоборот, повышают зависимость", — отметила она.

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© РИА Новости, Инфографика
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