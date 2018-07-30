Следователь по делу о гибели детей на Сямозере получил госнаграду

Сотрудники МЧС России во время поисково-спасательных работ на озере Сямозеро в Карелии. Архивное фото

Сотрудники МЧС России во время поисково-спасательных работ на озере Сямозеро в Карелии. Архивное фото

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ Улади Уладиев, который расследовал обстоятельства трагедии на Сямозере в Карелии, когда погибли 14 детей, награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, говорится в указе президента о награждении госнаградами.

"За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Уладиева Улади Сулеймановича — старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета Российской Федерации", — говорится в указе.

Уладиев ранее также расследовал дело националиста Максима Марцинкевича (Тесака).

Следователи по особо важным делам при главе СК РФ — элита центрального аппарата Следственного комитета, самые опытные следователи, которым поручается возглавлять следственные группы по наиболее резонансным происшествиям.

Трагедия на Сямозере в Карелии произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись. Погибли 14 детей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") и по статье 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц"). Лагерь "Парк-отель "Сямозеро" был закрыт.

В результате расследования прокуратурой было установлено, что детей повезли на экскурсию на неисправном и перегруженном плавсредстве. При этом дети не были обеспечены спасательными жилетами, а сотрудники лагеря не обладали необходимым уровнем подготовки для проведения водной судовой практики.